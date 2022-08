Buď kriminál, nebo válka. Wagnerovci najímali žoldáky ve věznicích

Ruská polovojenská Wagnerova skupina najímá žoldnéře do bojů na Ukrajině ve věznicích v různých částech Ruska. S odvoláním na nezávislý mediální projekt Vjerstka a organizaci na ochranu lidských práv Rusko za mřížemi o tom informuje investigativní portál The Insider sídlící v Rize.

Náboráři nejčastěji navštěvují věznice s přísným režimem. Vězni, kteří nejdříve se vstupem do Wagnerovy skupiny souhlasí, ale pak si to rozmyslí, končí na samotce a je na ně vyvíjen nátlak. Při náboru pomáhají zástupci ruské vězeňské služby, v některých případech vysoce postavení představitelé tohoto úřadu. Někdy na „besedy“ s představiteli Wagnerovy skupiny přijíždějí i zástupci ruské tajné služby FSB.

Odsouzené se snaží přesvědčit rovněž „aktivisté“ mezi vězni, kteří spolupracují s vedením nápravných zařízení. The Insider podotýká, že podrobnosti smluv, jaké s Wagnerovou skupinou noví žoldnéři uzavírají, nejsou známy. Ty, kdo souhlasí s náborem, čeká prověrka, při které se zjišťuje jejich vztah k ruským úřadům nebo to, zda by nemohli uprchnout na Ukrajinu.