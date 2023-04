Čas „rekalibrovat“ vztahy s Pekingem. Evropu pobouřil čínský velvyslanec

„Lu Ša-jie má radikální názor mimo střední proud, který se odchyluje od oficiálního názoru Pekingu a jeho praxe,“ zhodnotil pro server Financial Times diplomatova slova analytik Čínského centra Paula Tsaie na americké Yaleově univerzitě Moritz Rudolf.

Na červnovém summitu pak podle Borrella Evropská unie „provede přehodnocení a rekalibraci vztahů s Čínou“. Obavy EU ze zahraničně politického směřování Číny rostou už delší dobu, a to nejen kvůli obavám, že Peking může poskytnout Rusku vojenskou pomoc při invazi na Ukrajinu, ale i kvůli rostoucímu napětí v Jihočínském moři nebo ve vztazích s Tchaj-wanem.

Peking považuje samosprávný ostrov za svou vzbouřeneckou provincii a čínský prezident Si Ťin-pching se netají tím, že chce do budoucna dostat Tchaj-wan pod kontrolu komunistické země, a to klidně i silou. Peking provádí ve vodách okolo ostrova rozsáhlá vojenská cvičení ( více zde ) a připravuje plány na případnou invazi ( více zde ).

Borrell o víkendu navrhl, aby se Evropská unie v Tchajwanském průlivu více angažovala. V komentáři pro francouzský list Journal Du Dimanche navrhl , aby evropská námořnictva v oblasti hlídkovala. Zdůraznil, že EU musí být v „této otázce velmi přítomná“, protože se jí to týká ekonomicky, obchodně i technologicky.

Jeho slova jsou v kontrastu s nedávným vyjádřením francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ten po návštěvě Pekingu doporučoval, aby Evropa snížila závislost na USA a vyvarovala se zavlečení do konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy ohledně Tchaj-wanu. Právě Washington platí za nejdůležitějšího spojence Tchaj-peje.

„Evropané nemohou vyřešit krizi na Ukrajině; jak bychom mohli věrohodně mluvit k otázce Tchaj-wanu: ‚Pozor, pokud uděláte něco špatného, my tam budeme?‘ Pokud chceme zvýšit napětí, tak přesně tohle je způsob, jak toho dosáhnout,“ řekl Macron v interview.

Evropské obavy ze směřování Pekingu se zjevně snažil v rozhovoru pro čínský server The Paper mírnit čínský velvyslanec při EU Fu Cchung. Řekl, že čínská spolupráce s Evropou je „neomezená“, stejně jako jsou i rusko-čínské vztahy „bez limitů“. Narážel tak na dohodu mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem uzavřenou ještě před ruskou invazí na Ukrajinu ( více zde ).

„Evropská strana by měla zmínku o „žádném horním limitu“ chápat správně. Přátelství a spolupráce mezi státy jsou neomezené a neměly by být uměle limitovány. Čínsko-ruská spolupráce je bez limitů a to stejné platí pro Čínu a Evropu,“ citovala z rozhovoru agentura Reuters.