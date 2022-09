Černá Hora je pod masivním útokem hackerů. Stopy ukazují na Rusy

První útoky Černá Hora zaznamenala již před necelými dvěma týdny. Její odborníci ale podle vlády včas přijali adekvátní opatření, aby informační infrastrukturu země ubránili před velkými a trvalými následky. Vyšetřit masivní koordinovaný útok nyní do Černé Hory míří i tým kybernetických expertů z americké FBI.

Ministar @mdukaj1 večeras u Dnevniku II @RTCGme : CG je u proteklih desetak dana pod do sada najintenzivnijim cyber napadom koji nije djelo pojedinca već organizovane grupe. Za ovaj napad je kreiran poseban virus čija je cijena oko $10 mil. Pomažu nam države saveznice. #WeAreNATO pic.twitter.com/lGylMyXjAT

Oznámení ministerstva vnitra o americké pomoci přišlo v době, kdy hlavní vládní internetové stránky , včetně webů několika ministerstev, zůstávají nedostupné. Vypnuty by však momentálně měly být „z bezpečnostních důvodů“. Hackeři se dále zaměřili na další kritickou infrastrukturu a veřejné služby, včetně elektřiny, vodovodních systémů a dopravy.

Země se podle černohorské Agentury pro národní bezpečnost (ANB) ocitla v „hybridní válce“. Úřad také již dříve z koordinovaných kybernetických útoků na vládní servery obvinil ruské služby, aniž by zveřejnil důkazy.

Rusko má podle tamních představitelů k takovému útoku silný motiv, jelikož balkánský stát vstoupil v roce 2017 do NATO, a to navzdory silnému odporu Kremlu. Po ruské invazi na Ukrajinu se navíc připojil k západním sankcím vůči Moskvě.

Rusko by do záležitostí Černé Hory také nezasahovalo poprvé, příkladem může být i pokus o puč z roku 2016. Do toho byli zapojeni ruští občané a podílet se na něm měla i utajená jednotka ruské GRU s číslem 29155.