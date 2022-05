Češi jsou proti Zemanovu snu. Ambasádu v Jeruzalémě nechtějí

To je na jednu stranu více než k Rusku, Číně, Egyptu, Íránu nebo Saúdské Arábii, ale méně než k USA a dalším státům euroatlantického prostoru. Pozitivněji vidí Izrael muži, lidé starší 66 let a vysokoškolsky vzdělaní.

O dění v Izraeli se většina Čechů (64 procent) nezajímá, více se pak zajímají ti, kteří zemi navštívili nebo to mají v plánu. „Překvapilo mě, jak velké procento Čechů a Češek neví nebo se nezajímá o dění na Blízkém východě a v Izraeli. Hodně se o tom píše v médiích a i díky Miloši Zemanovi je to téma v politice hodně diskutované,“ říká jedna z autorek výzkumu Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií.

Druhým překvapením pro ni byly odpovědi na otázku, za jakých okolností by Češi schvalovali použití jaderných zbraní v případě války s Íránem. „Češi jsou mnohem pacifičtější, než jsem si myslela. Měla jsem za to, že Češi Izrael trochu obdivují jako silného, vojenského hráče, který se umí bránit. Ve skutečnosti mu právo na obranu mnoho lidí nedává.“ Výzkum totiž ukázal, že s tvrzením, že by Izrael neměl použít jaderné zbraně za žádných okolností, souhlasí na 57 procent dotázaných.

Zatímco velké většině Čechů by nevadilo mít za souseda Žida či Židovku, jisté stereotypy o tomto etniku přetrvávají: Češi nejčastěji souhlasí s tím, že to Židé „umí s penězi“ (62 %). Více než čtvrtina (26 %) Čechů souhlasí s tím, že „Židé mají příliš mnoho vlivu ve světě“.

„Je to spekulace a pro mě jedna z nejzajímavějších otázek. Česká politická elita se naprosto jednoznačně vymezila ve prospěch Ukrajiny. Někteří lidé mají pocit, že Izrael mohl být v této věci rezolutnější, a pociťují proto jisté zklamání. Zajímalo by mě, jestli to samé pronikne i do veřejnosti,“ uzavírá Irena Kalhousová.