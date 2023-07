Česko poprvé v historii schválilo velvyslance v Kosovu

Na návrh ministra zahraničních věcí Jana Lipavského vláda schválila a prezident pověřil 26 diplomatek a diplomatů vedením zastupitelských úřadů Česka v zahraničí v hodnosti mimořádných a zplnomocněných velvyslankyň a velvyslanců, a to v rámci plánované letní rotace velvyslaneckých postů.

Mezi dalšími diplomaty na seznamu je například bývalý velvyslanec v Turecku Pavel Kafka, který míří do Saúdské Arábie, bývalý náčelník generálního štábu Aleš Opata směřující do Litvy či dřívější velvyslanec v Číně a Británii Libor Sečka, jehož kroky povedou do Španělska.