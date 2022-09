Chceme „spravedlivý trest“ pro Rusko, apeloval na světové lídry Zelenskyj

Proti Ukrajině byl spáchán zločin a my žádáme jen spravedlivý trest. Ve svém videoprojevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to dnes řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Světové lídry vyzval, aby Rusku odebrali hlasovací právo v mezinárodních institucích i možnost práva veta v Radě bezpečnosti OSN. Agresory je třeba potrestat a izolovat, řekl.