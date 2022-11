„Chci žít!“ Ukrajinci v kampani radí ruským vojákům, jak se vzdát

„Položte si otázku - za co bojujete?“ říká dramaticky hlas v ukrajinském propagandistickém videu, které je součástí kampaně „Chci žít“. Kampaň je zacílena na ruské vojáky, kteří přicházejí bojovat na Ukrajinu. Ve videu jsou vidět výbuchy, poté záběry vzdávajících se vojáků s bílou vlajkou, slyšet je podmanivá hudba. Nakonec se na obrazovce zobrazí dvě telefonní čísla.

„Když jsou posláni na Ukrajinu, znovu se spojí s našimi specialisty, my zjistíme jejich polohu a naplánujeme plán bezpečného úniku z tohoto území,“ vysvětlil šéf projektu Vitalij Matvijenko.

Jak celý proces funguje, popsala britská BBC, která měla možnost pohovořit s jednou z dispečerek, nahlédnout do vzkazů a vyslechnout některé zprávy.

„Nejdřív slyšíme hlas, především mužský,“ vysvětluje. „Často jsou (vojáci) zčásti zoufalí, zčásti frustrovaní, protože přesně nerozumí tomu, jak linka funguje, nebo zda nejde jen o nastraženou past… Je v tom také zvědavost, protože mnozí volají ne proto, aby se vzdali, ale aby zjistili, jak by to mohli učinit, kdyby potřebovali. Pokaždé je to jiné,“ popisuje.