Chtěl unést političku a držet ji jako rukojmí, říkají žalobci k případu Pelosi

Přípravě únosu odpovídají i nástroje, které s sebou útočník do domu přinesl. Sanfranciská policie našla v ložnici a na chodbě poblíž vchodových dveří zipové pásky. V batohu útočníka byla také role lepicí pásky, lano, druhé kladivo, pár rukavic a deník, uvádí se v prohlášení ministerstva spravedlnosti.

Útočník byl zatčen poté, co Pelosi zavolal na tísňovou linku 112. Neoznámil sice přesně, co se v domě děje, ale dispečerka na základě toho, co slyšela, vyslala na místo hlídku, uvedla sanfranciská policie.