Čína omezí čas, který děti tráví na mobilu. Dostanou dvě hodiny denně

Dvě hodiny pro děti od 16 do 18 let, jedna hodina pro děti od osmi do 16 let. Pro ty nejmladší – které nedovršily osmi let – pak pouhých osm minut denně. To, co na první pohled vypadá jako komplikovaná matematická úloha, jsou pouze nová čínská pravidla: sloužit mají k tomu, aby nezletilí netrávili na telefonech příliš mnoho času.