Čína se v nových učebnicích chválí, jak porazila pandemii

V učebnicích dějepisu pro čínské školáky se poprvé objevila zmínka o boji s covidem-19. Pasáž, ve které autoři líčí, jak se země vypořádala s koronavirovou pandemií, na internetu vyvolala hlasitou diskuzi. Upozornila na to britská stanice BBC .

Na sociální síti Douyin, která je čínskou domácí verzí TikToku, se ve středu objevilo krátké video, které zachycuje stránku učebnice dějepisu popisující čínský „boj s covidem“. Sdílel jej uživatel, který je pravděpodobně učitelem dějepisu. Záběry doprovodil slovy: „Už je to zapsáno v učebnicích dějepisu.“

Krátce nato se na sociální síti rozproudila živá debata. Mnozí si stěžovali na to, že předkládaný popis boje s covidem neodpovídá realitě.

Definitivní důkaz potvrzující, že virus SARS-CoV-2 pochází ze zvířat, už nejspíš nikdo nenajde, na začátku roku 2020 to ale mohlo být snadné, řekl v rozhovoru pro SZ virolog Edward Holmes, který pátrá po původu pandemie.

Krátce poté, co svět zasáhla koronavirová pandemie, přijal Peking takzvanou politiku nulového covidu, kterou charakterizovaly dlouhé lockdowny a časté plošné testování obyvatel.

Většinu opatření proti šíření covidu Čína zrušila poté, co se zemí v prosinci rozšířily hlasité pouliční protesty. To vedlo k razantnímu zvýšení přírůstků nakažených a přeplnění nemocnic, připomíná ČTK.

I přesto čínská komunistická strana začátkem roku ohlásila, že nadobro zvítězila nad covidem-19. Její názor zrcadlí i zmiňovaná učebnice dějepisu, která rozvířila debaty na sociálních sítích. Mnozí uživatelé si postěžovali na to, že knížka neobsahuje celou pravdu.

„Je tam nějaká zmínka o tom, jak to skončilo?“ upozornil například jeden z uživatelů. „Jak to, že máte tu drzost to tam napsat?“ poznamenal jiný. „Zdá se, že každý znak na té stránce se vysmívá našim bolestným třem letům,“ dodal další.