Čínská cestovní horečka začala. Jako první vyrazili lidé z Hongkongu

Před cestami do Číny, odkud se původně koronavirus v roce 2019 rozšířil, varovalo například německé ministerstvo zahraničí. Lidé by se podle Berlína měli vyhnout „zbytečným“ cestám.

Znamená to, že od uvolnění čínských koronavirových opatření už nemoci podlehlo přes 200 tisíc lidí. Podle projekcí by se počet úmrtí na koronaviru mohl do konce dubna zvýšit na 1,7 milionu.