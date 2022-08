Covidové vakcíny projdou stejným vývojem jako iPhony, tvrdí ředitel Moderny

Dvě až tři dávky vakcíny proti covidu ročně, tak jak jsme na ně teď zvyklí, by za pár let mohly být minulostí, tvrdí generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel.

Slíbil, že jeho firma na trh do tří až pěti let uvede posilovací dávku, která by se aplikovala jednou ročně a působila nejen proti covidu, ale také proti chřipce a dalším respiračním onemocněním.