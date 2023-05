Čtrnáct let ukrývala syna před světem. Matce teď hrozí sedm let vězení

Nikdy nebyl ve škole, nedostal očkování a oblékaný chodil jako z dob Ludvíka XIV. Živil se primárně sušeným masem a jediný, s kým za čtrnáct let života přišel do kontaktu, byla jeho matka. Ve francouzském Rennes objevili teenagera, který žil od narození na samotě, v rodinném domě, ukrytý před světem. Matka jeho narození nikdy neoznámila, informuje deník Sud Ouest.

Jeho matku, osmačtyřicetiletou Stéphanii, vzala policie do vazby a úřady jí nařídily soudní dohled. Začátkem října má být předvolána k trestnímu soudu v Rennes za vyhýbání se zákonným povinnostem a odnětí péče a jídla, které ohrozilo zdraví a vzdělání jejího dítěte. Ženě hrozí od dvou do sedmi let vězení stejně jako pokuta ve výši 30 až 100 tisíc eur (700 tisíc až 2,4 milionu korun, pozn. red.). Syn jí byl odebrán a umístěn do náhradní péče.

„Když jsme ještě bydleli v Paříži, chodili jsme do knihoven, muzeí, divadel a na výstavy. Byli jsme ponořeni do kultury, do získávání nových znalostí,“ obhajuje vysokoškolsky vzdělaná Stéphanie svůj model výchovy. „Byli jsme oba šťastní, to jen teď jsme nešťastní. Od začátku dělám pro syna to nejlepší. Nikdy nešel spát hladový, vždy měl dost jídla,“ sdělila matka francouzské televizi BFMTV s tím, že se dítě pouze pokoušela chránit.