Požáry v Řecku byly spíš dramatické než velké. Klima alarm zní i bez nich

Požáry v Řecku se po zhruba 10 dramatických dnech, alespoň prozatím, uklidnily. Na nejpostiženějším ostrově Rhodos o víkendu přestal platit stav nouze a zlepšení situace je patrné i z pohledu do nástroje NASA zobrazujícího výskyt požárů na základě dat ze satelitů. Na Rhodosu, Krétě ani Korfu nesvítí ani jedna červená tečka.

V sobotu nevýjimečnost požárů co do počtu a rozlohy potvrdila i nová aktualizace statistik Evropského zpravodajského systému lesních požárů (EFFIS). Neznamená to ale, že situace v zasažených oblastech nebyla vážná ani že klimatický alarm není na místě.