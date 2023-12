Desítky zajatých Palestinců v trenkách a s páskou přes oči. Záběry budí otázky

Na sociálních sítích kolují od čtvrtka záběry pravděpodobně hromadného zadržení skupiny mužů z Pásma Gazy izraelskými vojáky. Zajatci se museli svléknout do spodního prádla, klečet na ulici, měli zavázané oči a následně je vojáci vměstnali do nákladového prostoru vojenského vozidla a odvezli, informuje například americká stanice CNN.

Jedním ze zadržených je například zaměstnanec zpravodajského serveru The New Arab, jak uvedla redakce v prohlášení: „Dnes, ve čtvrtek, izraelská okupační armáda zatkla novináře a ředitele kanceláře The New Arab v Gaze, našeho kolegu Djáu al-Kahlúta, na Tržní ulici v Bajt Lahíji, spolu se skupinou jeho bratrů, příbuzných a dalších civilistů.“