Šéf OSN burcuje svět kvůli Gaze. Stiskl své „atomové tlačítko“

To je jakési panické tlačítko , díky němuž má generální tajemník možnost donutit Radu bezpečnosti, nejsilnější orgán celé OSN, zabývat se tématem, jemuž se vyhýbá. A donutit ji k činnosti. Mělo by jít o záležitost ohrožující „mezinárodní mír a bezpečnost“.

Podle Guterrese je to právě válka mezi Izraelem a Hamásem. Varoval, že v Gaze hrozí katastrofa, z níž se oblast nemusí nikdy vzpamatovat, a vyzývá k okamžitému humanitárnímu příměří. Jeho apelem by se Rada bezpečnosti měla zabývat už v pátek.

„Nikdo tento článek neaktivuje snadno,“ prohlásil mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Vzhledem k situaci na bojišti ale prý Guterres „cítil, že jde o něco, co se musí hned udělat“. Už od počátku panují obavy, že by se do války mohla výrazněji zapojit další radikální hnutí z Libanonu nebo Jemenu, a lokální konflikt by se tak mohl proměnit v regionální.