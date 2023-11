„Začala rozhodující bitva.“ Šéf Hizballáhu prolomil mlčení k válce v Izraeli

Od začátku října nicméně na celém Blízkém východě panují obavy, případně naděje, že Hizballáh otevře druhou frontu války proti Izraeli na jeho severní hranici a vyvolá širší konflikt. Hizballáh spadá stejně jako Hamás, syrská vláda nebo jemenští povstalci do íránské sféry vlivu a patří mezi tradiční nepřátele židovského státu.

Ačkoliv vyjádřil podporu útokům Hamásu ze 7. října, popřel, že by se na nich Hizballáh jakkoliv podílel. Podle Nasralláha za nimi stáli pouze Palestinci.

„Chceme-li najít válku, která by byla zcela legitimní, pak neexistuje žádná lepší než boj se sionisty. To je jediná válka, která si zaslouží být vedena,“ řekl lídr Hizballáhu. Současné dění v Gaze označil za rozhodující bitvu.

K zapojení Hizballáhu do konfliktu ovšem řekl jen málo. Na konci projevu mnohokrát zopakoval, že všechny scénáře vývoje zůstávají nadále otevřené. Přelití konfliktu i do Libanonu podle něj zdaleka nemůže být vyloučené.

Minulý měsíc americký ministr obrany Lloyd Austin prohlásil, že Spojené státy by se nerozpakovaly zasáhnout, pokud by nějaká organizace či země chtěla rozšířit konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

Plnohodnotná válka by měla pro Libanon katastrofální následky. Eskalace má navíc jen malou podporu veřejnosti, pokud vynecháme stoupence Hizballáhu. Země je dlouhá léta v hospodářské i politické krizi a země ani nemá řádně fungující vládu, poznamenala stanice BBC.

Po letech, kdy se Hizballáh připravoval na boj s Izraelem, zůstává nyní podle libanonského L'orient Today rozpolcený mezi zachováním své důvěryhodnosti coby obránce Palestinců a váháním, zda zatáhnout zemi do rozsáhlé války.

„Hizballáh třeba poukazuje na to, že Izrael stále okupuje nějaké části libanonského území. Jedná se o takzvané farmy Šibá, které leží na pomezí Libanonu a Sýrie a Izraelci tam jsou v rámci okupace syrských Golanských výšin,“ vysvětlil expert dříve pro Seznam Zprávy.

Pro Izrael by vstup Hizballáhu, potažmo Libanonu, do války představoval větší výzvu, než jaké čelí dosud. Zatímco zbrojní arzenál Hamásu stojí z velké části na improvizovaných technologiích, Hizballáh disponuje rozsáhlým arzenálem zbraní, který zahrnuje přesně naváděné střely, jež mohou zasáhnout hluboko do izraelského území, a desítkami tisíc dobře vycvičených a ostřílených bojovníků.