Srovnání armád. Jaké síle by čelil Izrael ve válce s Hamásem a Hizballáhem

Na rozdíl od minulosti, kdy izraelští vojáci vstupovali do Gazy kvůli dosažení jen omezených cílů, nyní premiér Benjamin Netanjahu slibuje úplné vítězství nad Hamásem. Střet by proti sobě postavil dvě početně i kvalitou velmi odlišné síly, navíc v městském prostředí, které boje komplikuje ( psali jsme zde ).

Ze srovnání s počtem bojovníku Hamásu a Hizballáhu vyplývá, že Izrael by na ně měl teoreticky stačit i v případě, že by se všemi bojoval ve městě. Obecné (a mnohdy nepřesné) pravidlo říká, že útočící síly by měly mít na taktické úrovni převahu nad obránci v poměru 3:1, aby měly rozumnou šanci na úspěch. Nemusí to ale platit. Někteří analytici, včetně těch, kteří jsou zodpovědní za doktrínu americké armády, se domnívají, že k dosažení úspěchu v městských operacích je někdy nutný poměr až 6:1.