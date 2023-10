Za pozemní invazi do Gazy může Izrael draze zaplatit

Ovšem izraelské vítězství nebylo nikdy jednoznačné, jak to ve střetech s podobnými silami bývá. Do jisté míry patová situace skončila masakrem Palestinců v Sabře a Šatíle , který byl rozsahem zhruba srovnatelný s letošními zvěrstvy Hamásu v Izraeli. Spáchali ho libanonští spojenci Izraele, armáda židovského státu pro něj „jen“ vytvořila vhodné podmínky a pak mu nečinně přihlížela.

Izrael měl dostatek příležitostí tyto nové poznatky vyzkoušet v praxi. Na přelomu let 2008 a 2009 vstoupila izraelská armáda do Gazy v rámci operace Lité olovo. Její cíle byly dosti nejasně formulované, a výsledky se tak těžko hodnotí.

Na přelomu let 2008 a 2009 se ovšem zřejmě nepodařilo ani to. Izraelci patrně nedokázali Hamás výrazně oslabit; ztráty mezi jeho milicemi byly jen malé. Operace vedla ovšem ke zřetelnému poklesu raketových útoků na Izrael v dalších několika letech, takže z tohoto hlediska ji politická reprezentace mohla rozhodně vykládat jako úspěch.

Relativní klid po tomto kole úderů vydržel do roku 2014. Hamás času využil a přizpůsobil se. Především vybudoval síť hlubších tunelů, které ho do značné míry chránily proti izraelskému letectvu. V rámci operace „Ochranné ostří“ tak došlo k významným městským bojům, protože Izrael se snažil tunely zničit.

Jakmile izraelská armáda do tohoto prostředí vstoupí, musí počítat s tím, že linie fronty jsou velmi nejasné a úder může přijít kdykoliv a kdekoliv. Je těžké si představit, že by tak velkou oblast bylo možné nepřetržitě sledovat, jak připomínají váleční reportéři časopisu Economist .

Je ovšem velmi pravděpodobné, že traumatizovaná a rozhořčená izraelská veřejnost bude (alespoň dočasně) žádat výrazně silnější kroky. V takovém případě je téměř jisté, že minimálně co do počtu zemřelých to nejhorší teprve přijde.

Z hlediska izraelské armády by bylo nejlepším a nejjednodušším řešením umožnit civilistům odchod. Tedy aby se v Gaze stalo to, co například v Bachmutu či v řadě dalších ukrajinských sídlech, která městské boje po invazi (především z ruské strany založené na masivním použití dělostřelectva) do značné míry srovnaly se zemí. O takovém řešení se údajně alespoň jedná, jeho realizace bude jistě obtížná. Hamás by se tím připravil o důležitou výhodu, navíc není jasné, kam by měli lidé odejít.