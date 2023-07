Do Běloruska už dorazilo nejméně 2000 Vagnerovců, uvádí nezávislá skupina

Do Běloruska už dorazilo nejméně 2000 členů ruské žoldnéřské Vagnerovy skupiny, uvedla dnes na Telegramu běloruská nezávislá monitorovací skupina Belaruski Hajun. Od 11. července podle ní dorazili do této východoevropské země žoldnéři v nejméně pěti konvojích. Příjezd nájemních bojovníků z Ruska do sousední země potvrzuje stanice CNN na základě analýzy satelitních snímků a videí na sociálních sítích.