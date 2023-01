Do důchodu v 64 letech? Ne! odmítají Francouzi a vyšli do ulic

Přes milion lidí vyšlo ve Francii do ulic, aby řeklo „ne“ plánované důchodové reformě. Ta by znamenala zvýšení věku odchodu do důchodu na 64 let.