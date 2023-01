O předčasný důchod loni zažádalo přes 80 tisíc lidí

Například člověk, který má letos nárok na řádný důchod 20 537 korun, měl loni, pokud odešel do předčasného důchodu o tři měsíce dříve, možnost dosáhnout na 22 422 korun, a to právě zásluhou efektu mimořádné valorizace.

„Jestli si třeba 70 procent z těchto lidí zažádalo o odklad, což je pro ně samozřejmě výhodné, tak je to výhodné i pro stát. Nemuselo by to být tak katastrofální, jako když jsem na to začal upozorňovat,“ podotýká odborník na penzijní systém.