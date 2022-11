Zájemci o předčasný důchod zavalili úřady

Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň. V těchto ani v dalších městech až do konce roku není jediný volný termín na podání osobní žádosti o odchod do důchod na úřadech.

Rozhodl se proto do všeho vložit sám a zkoušel to on-line. „Ale nejde se objednat z důvodu plného obsazení,“ podotýká.

Ivana, která má řádný termín odchodu do důchodu v příštím roce, měla větší štěstí a je objednaná na termín v polovině prosince. „Naštěstí se záhadně po týdnu, kdy jsem se na stránky všech pražských správ denně dívala, objevily do konce roku dva volné termíny,“ hlásí.

Například: Pokud má člověk celoživotní průměrnou mzdu (osobní vyměřovací základ) 40 tisíc korun, pak řádný důchod spočtený v příštím roce představuje 20 537 korun hrubého. Pokud ovšem zažádá o předčasný důchod ještě letos a bude mu chybět do řádného odchodu do tří měsíců, pak se mu letos důchod vypočítá na 22 422 korun. Rozdíl je tedy téměř dva tisíce korun.

Železné pravidlo českého důchodového systému, že se nevyplácí žádat o předčasný odchod do důchodu, letos kvůli mimořádným valorizacím neplatí, zejména pokud se váš řádný důchodový věk blíží.

V září správa evidovala zhruba 16 tisíc žádostí o důchod, z toho asi 3 600 o předčasný. V říjnu to bylo 30 700 žádostí, z toho 17 195 o předčasný důchod.

Za říjen tak úředníci zažili čtyřnásobný nárůst žádostí oproti loňsku a trojnásobný oproti říjnu 2020. O předčasný odchod do penze pak – ve srovnání s rokem 2021 – žádalo pětkrát víc lidí.

Podívejte se, kolik od září do prosince evidovala ČSSZ žádostí o důchody v roce 2020 a 2021 a kolik žádostí registruje za letošní září a říjen:

Ty, kteří chtějí zažádat o řádný odchod do důchodu, pak ubezpečují, že to lze učinit i zpětně. „S datem, který si žadatel určí sám. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku na ni, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny,“ vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení.

Martin, který s žádostí o předčasný důchod pomáhá své matce, se ale obává, že vyplnění elektronického formuláře problém neřeší, ale pouze odkládá. Upozorňuje totiž na to, že i poté, co žadatel pošle formulář, je nutné se osobně dostavit na správu sociálního zabezpečení. A na to mají senioři šest měsíců od uplatnění žádosti.