Dobyli jsme Lysyčansk a celou Luhanskou oblast, oznámili Rusové

Ukrajinská armáda následně uvedla, že se o město v Luhanské oblasti tvrdě bojuje, ale že je stále pod ukrajinskou kontrolou a není v obklíčení, napsala agentura AFP. Podle poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksije Arestovyče by se o osudu města mělo rozhodnout do dvou dnů.

Pokud Lysyčansk opravdu padl do rukou Rusů, šlo o poslední velké město v malé části Luhanské oblasti, které dosud ruské a proruské síly neobsadily. Již minulý týden se jim totiž po dlouhých bojích a obléhání podařilo dobýt sousedící Severodoněck. V příštích dnech by podle ISW mohly ruské síly získat kontrolu i nad zbývající částí regionu.

Seznam Zprávy již důležitost Lysyčansku probíraly s výzkumným pracovníkem Peace Research Center Prague při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Vojtěchem Bahenským. „I kdyby se to povedlo, rozhodující nebude nutně to, kolik území Rusko obsadí, ale kolik ukrajinských vojáků by obklíčilo a kolik techniky a vybavení by Ukrajina ztratila,“ uvedl odborník o scénáři s odříznutím města.