Důsledek katastrofálních povodní: denně v jediné nemocnici zemře 10 dětí

„Mnoho dětí se do nemocnic ani nedostane, protože zdravotnická zařízení, kam by mohly (rodiny s dětmi) jít, jsou buď pod vodou, nebo nepřístupná,“ přibližuje zkušenost mnoha dalších Pákistánců Aadarsh Leghari z místní pobočky Dětského fondu OSN (UNICEF).

S tím se v terénu setkali i reportéři ze CNN. Některé rodiny se snaží rozbouřenou vodu přebrodit. Další ji překonávají na loďkách . Své dítě se do nemocnice snažila dopravit i matka s malou dcerou. „Má vysokou horečku a upadla do bezvědomí,“ říká, zatímco dceři chladí čelo hadříkem namočeným ve špinavé vodě. Té samé, která může za to, že se holčičce tak zhoršilo zdraví.