Dva mrtví po výbuchu na Duhovém mostě. FBI vyšetřuje terorismus

Stanice Fox News s odvoláním na „vysoce postavený policejní zdroj“ informovala, že dotyčné vozidlo bylo na cestě z USA směrem do Kanady. Oba mrtví jsou podle stanice lidé, kteří byli ve vozidle. Stanice uvedla, že se „podle všeho snažili zasáhnout budovu americké Celní a pohraniční stráže (CBP)“. Kanadský ministr pro veřejnou bezpečnost Dominic LeBlanc podle Reuters řekl, že je „příliš brzy na to soudit, zda šlo o úmyslný čin“.

„Šel jsem po mostě se svou ženou, když jsme viděli řítit se auto, mohlo jet přes 100 mil za hodinu (přes 160 km/h), když se před ním objevilo další vozidlo. On kolem něj zakličkoval a narazil do plotu. Auto nejdřív začalo hořet a pak explodovalo,“ popsal místní televizní stanici WGRZ svědek Mike Guenther. „Najednou vyletělo do vzduchu a pak byla ohnivá koule, nějakých 30 až 40 stop vysoko (devět až 12 metrů). Nikdy jsem nic takového neviděl,“ dodal Guenther.