Ed Sheeran opět u soudu. Ustojí další obvinění, že okopíroval píseň?

Je to teprve rok, co Ed Sheeran po čtyřech letech vyhrál právní bitvu o autorská práva svého hitu Shape of You, který měl být podle umělce Chokriho plagiátem jeho písně Oh Why.

Drama pro britského zpěváka však zdaleka neskončilo. V úterý totiž u newyorského soudu odstartoval další proces, tentokrát ohledně jeho písně Thinking Out Loud.

Jádrem problému je podobnost balady s hitem již zesnulého amerického zpěváka Marvina Gaye Let’s Get it On. Dědicové Gayeova spoluautora Eda Townsenda jsou totiž toho názoru, že Sheeran píseň ukradl a spolu se svými vydavateli jim tak dluží peníze. Žalobu podali již v roce 2017, před soud se ale dostala až nyní.

Pozůstalí v ní podle webu BBC nicméně tvrdí, že anglický zpěvák a jeho spoluautorka Amy Wadge píseň Let’s Get it On „okopírovali a zneužili bez povolení nebo uznání“, a to včetně „melodie, rytmů, harmonií, bicích, basové linky, doprovodného refrénu, tempa, synkop a smyček“.

Podle jejich právníka je navíc nezvratným a usvědčujícím důkazem to, že Sheeran na svých koncertech prokládal svou píseň právě textem Marvina Gaye z roku 1973. Sheeran ale během prvního slyšení upozornil, že v rámci jeho koncertů nejde o nic nového a občas jednoduše míchá dohromady písně s podobnými akordy.

O něco dříve již také Sheeranův právník tvrdil, že žádný umělec by neměl mít právo běžně používané akordické postupy „monopolizovat“ a že obě písně se od sebe liší.

Prvním svědkem, který byl předvolán těsně před úterním polednem, byla Townsendova dcera . O Sheeranovi mluvila jako o „skvělém umělci s velkou budoucností“ a informovala, že žalobu vlastně podávala neochotně. Musela prý však podle informací listu The New York Times chránit odkaz svého otce.

Podle informací z loňského září dědicové požadují odškodné ve výši 100 milionů dolarů (více než dvě miliardy korun). Pokud ale porota shledá popovou hvězdu odpovědnou za porušení autorských práv, vstoupí soud do druhé fáze a až během té se určí, kolik přesně poškozeným dluží.

Soudní řízení probíhá v době, kdy se Sheeran chystá odstartovat své severoamerické turné a vydat nové album Subtract. Celý soudní proces by však měl trvat nejméně týden a očekává se, že u newyorského soudu budou svědčit jak zpěvákova spoluautorka Wadge, tak i různí odborníci z oblasti muzikologie.

Dvaatřicetiletý Sheeran, který je držitelem několika cen Grammy, není zdaleka jediným interpretem, jenž se s nařčením z plagiátorství musí během své kariéry potýkat. Například v roce 2015 soud rozhodl, že Robin Thicke a Pharrell Williams ve svém hitu Blurred Lines porušili autorská práva k jiné Gayeově skladbě Got to Give It Up, a nařídil jim zaplatit odškodné více než pět milionů dolarů (více než 100 milionů korun).

V roce 2017 pak podobnému případu čelila Taylor Swift kvůli svému hitu Shake It Off, žaloba byla však loni stažena.