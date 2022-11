Erdogan se jeví jako „král“ války na Ukrajině. Ale potápí ho krize

Sociální sítě v posledních dnech zaplavily memy zesměšňující ruského diktátora Vladimira Putina. Na jednom z nich si podává ruku s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, jemuž sahá asi do pasu, na druhém z nich ho muž s maskou Erdogana rovnou tluče.

Zda si tuto situaci lze vykládat jako Erdoganův úspěch, ale zdaleka není jisté. Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges to vidí právě naopak – Putinovo vypovězení smouvy o obilí chápe jako ponížení pro Erdogana.

„Stalo se to v den tureckého státního svátku. Myslím, že prezident Erdogan musel být dost naštvaný, že ho Kreml takto ponížil,“ citoval ho britský tisk.

Meme break: Erdogan talks Putin into rejoining the Black Sea Grain Initiative. pic.twitter.com/rOIJYRKCpV

„Nikdo neví, co ruský návrat k dohodě Erdogana stál, i proto vycházejí různé spekulace. Pro něho je pokračování dohody strašně důležité, což je vidět i z toho, kam mají mířit další dodávky. Mají jít do Súdánu a Džibutska. To jsou přesně ty státy, v nichž se Erdogan snaží budovat svoji reputaci jako obránce muslimských zemí,“ vysvětlila Seznam Zprávám politoložka Lucie Tungul z Univerzity Palackého v Olomouci.