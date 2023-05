Erdoganův soupeř odstoupil kvůli pornografickému videu

K rozhodnutí odstoupit ho dohnalo pornografické video, které začalo kolovat po internetu, uvádí list The Guardian . V něm má údajně sám figurovat. İnce označuje nahrávku za deepfake, který používá záběry z „izraelské pornografické stránky“.

„Pokud jsem takové snímky měl, byly pořízeny tajně v minulosti. Ale nemám žádný takový snímek ani zvukovou nahrávku. To není můj soukromý život, to je pomluva. Není to skutečné,“ tvrdil.