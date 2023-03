EU dá miliardu eur na rychlé dodávky dělostřelecké munice Ukrajině

Evropská unie chce dát jednu miliardu eur (23,5 miliardy korun) na rychlé dodávky dělostřelecké munice Ukrajině. Píše to dnes agentura DPA, která se seznámila s unijním záměrem. Unijní dotace by měla pokrýt až 90 procent nákladů na poskytnutí střeliva ráže 155 milimetrů. Dělostřelectvo by mělo sehrát klíčovou roli ve snaze ukrajinské armády dobýt nazpět území, která nyní okupují ruské síly.