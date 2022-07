Europoslanci dočasně zařadili plyn a jádro mezi zelené investice

Česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová před hlasováním v televizní debatě řekla, že plyn do hlasování společně s jádrem prosadili ruští lobbisté a znamená to podporu války.

„Tohle tam neprosadil nikdo jiný než mimo jiné ruští lobbisté; plynárenská lobby. Protože věděli, že kdyby to bylo jenom o plynu, tak to neprojde,“ argumentovala Gregorová s tím, že jádro naopak podporuje.

„Co ale my nechceme, je, aby právě do tohoto začal spadat plyn, protože se to samozřejmě vzhledem k propojenosti globálních trhů začne týkat i ruského plynu a opět budeme podporovat a financovat válku,“ řekla česká europoslankyně.