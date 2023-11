Europoslanci schválili další omezení plastových obalů

Europoslanci chtějí novou směrnicí zamezit plýtvání igelitovými obaly. Do plastových sáčků by se podle nich měly napříště balit pouze potraviny, pro které je to nezbytně nutné. Směrnice také významně omezí takzvané věčné chemikálie (PFAS), jež mohou být pro člověka nebezpečné. Definitivně schválena by měla být do června 2024.