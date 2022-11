Evropa má plán, jak snížit množství plastového odpadu

Evropská unie ve středu představila nový plán v boji s narůstajícím množstvím plastového odpadu. Návrh se zaměřuje zejména na redukci obalových materiálů a jeho součástí jsou také povinné systémy zálohování a vracení jednorázových plastových lahví od nápojů a kovových plechovek. Cílem je rovněž omezit množství obalů v souvislosti s internetovými obchody a dovážkou zboží, píše The Guardian.

Opatření usilují o snížení množství obalového odpadu o 5 % oproti hodnotám z roku 2018 do konce tohoto desetiletí a o 15 % do roku 2040, píše agentura Bloomberg.

Předpokládá se, že průměrný Evropan vyprodukuje každý rok 180 kg obalového odpadu a toto číslo by bez zavedení navrhovaných opatření mohlo do roku 2030 vzrůst až o 19 %, uvádí The Guardian.