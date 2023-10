Evropa posílá Palestincům miliardy. Na zastavení podpory se neshodne

Z Bruselu zazněly na začátku týdne různé zprávy o zastavení pomoci pro palestinská území. Jako reakce Evropské unie na hromadné útoky organizace Hamás proti Izraeli to působilo zmateným dojmem a vyústilo do tahanic mezi unijními politiky.

Komisař pro rozšíření Olivér Várhelyi nejprve prohlásil, že Komise zastavuje veškeré platby palestinskému obyvatelstvu. Další představitelé unijní administrativy a zástupci členských zemí však následně jeho slova zkorigovali, nebo přímo kritizovali. Jiný eurokomisař Janez Lenarčič ujistil, že se ohlášený krok netýká humanitární pomoci. Pravděpodobný závěr je, že peníze by měly proudit do Palestiny dál a financování projde kontrolou.

Přímo k Palestincům, do úřadů, do různých rozvojových projektů a na humanitární pomoc míří každoročně ze zahraniční stovky milionů eur, tedy v přepočtu miliardy korun. Pro palestinskou ekonomiku je to velmi důležitá výpomoc.