Evropané chtějí bojovat proti změně klimatu. Ale odtud potud

Klimatická krize mnoho Evropanů znepokojuje, a jsou tak ochotni přijmout některá osobní opatření a podpořit vládní politiku, která by klimatické změny měla zpomalit. Podpora zelené politiky ale značně klesá s tím, jak se nařízení víc dotýkají jejich zvyků a životního stylu.

Vyplývá to z nového průzkumu agentury YouGov , který probíhal v sedmi evropských zemích a exkluzivně ho zveřejnil britský list The Guardian .

Popírání změny klimatu je tak podle průzkumu menšinový názor. V průměru pětina respondentů uvedla, že změnu klimatu nezpůsobuje člověk. Pouhých pět procent pak úplně popřelo, že by k ní vůbec docházelo.

Teploty v Evropě se oproti celosvětovému průměru za posledních třicet let zvýšily více než dvojnásobně, tvrdí Světová meteorologická organizace.

Z toho by se dalo usuzovat, že většina lidí bude podporovat opatření v boji proti klimatické krizi. To ale platí například u veřejných programů na výsadbu stromů – podpora je v rozmezí od 45 % u Němců po 72 % u Španělů. Podobný podíl respondentů – od 60 % u Španělů po 77 % u Britů – tvrdí, že jsou sami ochotni pěstovat více rostlin nebo už to dělají.