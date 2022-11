Teploty v Evropě rostou oproti světu dvojnásobně

Zdrcující je zpráva pro Evropu, kde se za posledních 30 let teploty zvýšily nejméně dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Nejvíce ze všech kontinentů.

Teploty nad Evropou se v období 1991–2021 výrazně zvýšily, a to průměrným tempem přibližně +0,5 °C za desetiletí, uvádějí vědci.

Změna klimatu zasahuje do ekonomiky stále většími částkami. Podle odborníků se proto vyplatí investovat do kroků, které z dlouhodobého hlediska tento nárůst zpomalí, i za cenu vyšších jednorázových investic.

Od začátku roku do července byl počet požárů v EU čtyřnásobný oproti patnáctiletému průměru. V létě sužovalo kontinent mimořádné sucho, které vysušilo některé z hospodářsky nejdůležitějších řek světa.

„S tím, jak se rizika a dopady změny klimatu stále více projevují v každodenním životě, roste potřeba a zájem o klimatické informace, a to zcela oprávněně. Touto zprávou se snažíme překlenout propast mezi daty a analýzami a poskytnout vědecky podložené, ale dostupné informace, které jsou ‚připraveny k rozhodování‘, a to napříč sektory a profesemi,“ dodává Buontempo.

„Pokud jde o zmírňování dopadů, dobré tempo snižování emisí skleníkových plynů v regionu by mělo pokračovat a ambice by se měly dále zvyšovat. Evropa může hrát klíčovou roli při dosažení uhlíkově neutrální společnosti do poloviny století, aby byla splněna Pařížská dohoda,“ dodal Taalas.