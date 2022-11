Změna klimatu způsobuje astronomické škody, Češi jsou přesto nerozhodní

„Dlouhodobý růst není možný bez boje proti klimatické změně. Stejně tak neexistuje energetická bezpečnost bez investic do obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil na svém twitteru britský premiér Rishi Sunak, proč se rozhodl zúčastnit se summitu OSN o změnách klimatu COP27, který v neděli začíná v Egyptě.

Témata, kterými se bude setkání zabývat, jsou stále naléhavější. Za posledních deset let způsobilo extrémní počasí vycházející ze změny klimatu škody za minimálně 145 miliard eur. Vyplývá to z aktuálních statistik Eurostatu, které pracují s daty k roku 2020.

Ze studie z konce minulého měsíce, kterou zveřejnil magazín Science Advances, zase vyplývá, že jen vlny veder způsobené změnou klimatu stály od konce 90. let 16 bilionů dolarů. A podle analýzy společnosti Deloitte dosáhne účet za klimatickou změnu v příštích padesáti letech 178 bilionů dolarů.

Podle zakladatele iniciativy Fakta o klimatu Ondráše Přibyly je ale přesné vyčíslení ekonomických škod složité, mnoho dopadů změny klimatu totiž není snadné přesně určit. „Když kůrovec sežral stromy, lesníci, kteří by je prodali, řekněme za 10 let, je neprodají,“ ukazuje odborník na příkladu dopady, které nejsou v krátkodobém horizontu tak dobře vyčíslitelné.

„Zdá se mi srozumitelnější sledovat přímější faktory než nějak napočítané ekonomické ztráty. U toho je třeba se podívat, jaké si daný autor vzal ekonomické indikátory, co si do toho ještě zařadil a co už ne,“ vysvětluje.