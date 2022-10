Polévkou a dortem proti ropě. Aktivisty platí i vnučka naftařského magnáta

S akcemi aktivistické organizace Just Stop Oil se roztrhl pytel. Ve středu aktivisté zablokovali dopravu v londýnské ulici Piccadilly, den předtím v britské metropoli postříkali oranžovou barvou autosalony značek Bugatti, Bentley a Ferrari.

V pondělí dva členové společnosti v londýnském muzeu voskových figurín Madame Tussauds rozplácli čokoládový dort o obličej voskové figuríny britského krále Karla III.

Jen den předtím demonstranti z jiné skupiny, Last Generation, na protest proti těžbě fosilních paliv hodili v německém muzeu bramborovou kaši na obraz Claudea Moneta. Obraz nebyl poškozen. Dva aktivisté, oba v oranžových vestách, se přilepili ke zdi pod dílem.

Před týdnem dva mladí aktivisté vstoupili do Národní galerie v Londýně, kde otevřeli dvě konzervy rajčatové polévky a hodili je na obraz, rovněž chráněný sklem. Poté se také přilepili ke zdi.

Tyto demonstrace mají světové elity přimět k přijetí opatření na ochranu klimatu. Britská aktivistická skupina Just Stop Oil má jediný požadavek, aby vláda Spojeného království pozastavila vydávání nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu.

🍰🍰🍰

Just Stop Oil — it’s a piece of cake.



🎥 @richfelgate



pic.twitter.com/ljL5Q7dIy3 — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

Vandalismus zaměřený na umělecká díla a aktivismus, který někdy míří na instituce bez vazeb na sponzory zapojené do průmyslu fosilních paliv, je pro řadu lidí problémem, přestože organizace upozorňuje zejména na fakt, že se jí tímto způsobem daří dostat kýžená témata do povědomí veřejnosti.

„Již před rokem 1960 jsme věděli, že další spalování fosilních paliv povede ke katastrofě, světové vlády to v roce 1990 přijaly jako fakt. Přesto nic nepomohlo ke změně, pochody, psaní dopisů ani petice. Pokud stojí za to chránit tvořivost a vynalézavost lidstva, pokud stojí za to chránit umění, divadlo, naše práva a svobody, pak naše činy stojí za to,“ uvedli členové organizace Just Stop Oil pro Seznam Zprávy.

Kdo skupinu Just Stop Oil financuje?

Zároveň se ale objevily pochybnosti o financování této skupiny. Některé okolnosti jsou totiž značně problematické. Na webových stránkách Just Stop Oil mohou lidé například přispívat v kryptoměně Ethereum, což znamená, že transakce jsou anonymní.

Foto: Profimedia.cz Demonstranti z Just Stop Oil v úterý v Londýně postříkali oranžovou barvou autosalony značek Bugatti, Bentley a Ferrari.

Skupina Just Stop Oil navíc není ve Spojeném království registrována jako společnost ani jako charitativní organizace. Nemusí tedy deklarovat, kde se nachází její majetek a jak jej využívá. Miliony liber tak putují na bankovní účet neznámé osoby. Pro srovnání, podobná organizace Extinction Rebellion se definovala jako „hnutí“ a v loňském roce vykázala celkové příjmy ve výši 1,25 milionu liber.

Nikdo si tedy nemůže být jistý ani tím, kdo skupinu financuje, ani tím, kam peníze ve skutečnosti putují. Mluvčí Just Stop Oil nicméně pro web The Times potvrdil, že „někteří lidé podporující Just Stop Oil dostávají malý příjem“.

Kromě toho má organizace i webovou stránku na výběr peněz přímo od lidí. Dosud se skrze stránku Crowdfunder.com podařilo vybrat více než 78 000 liber, tato cesta je ale momentálně nedostupná.

Milion dolarů od vnučky ropného magnáta

Kritici se ale do aktivistů z Just Stop Oil pustili zejména kvůli informacím, že milion dolarů na jejich podporu údajně věnovala Aileen Gettyová, vnučka ropného magnáta Jeana Paula Gettyho, kdysi nejbohatšího muže světa.

Podívejte se Zhoršující se klimatické podmínky připravily o domov už miliony lidí. Bangladéš, který se nachází v nižší nadmořské výšce, je vůči dopadům klimatické změny mimořádně zranitelný. Fotky: Tady už cítí změnu klimatu. Domov tu jen letos ztratí 10 tisíc lidí

65letá Gettyová založila v roce 2019 neziskovou organizaci Climate Emergency Fund (CEF) neboli Fond pro klimatickou nouzi. Ta rozděluje peníze mezi ekologické aktivisty, kteří ke snaze dosáhnout změn využívají občanský odpor. V letošním roce poskytl CEF organizaci Just Stop Oil svůj největší dosavadní grant.

Spojení aktivistických skupin s ropnou dědičkou nechtěně zesílilo veškerou kritiku, která se kolem povahy protestů objevuje. Podle některých teorií, které se šířily zejména na internetu, organizace Just Stop Oil dokonce vznikla jen proto, aby svým působením celé ekologické aktivistické hnutí zdiskreditovala. Sama organizace nicméně s kritikou nesouhlasí.

„Skutečně jsme obdrželi finanční prostředky z Fondu pro klimatickou nouzi. Stejně jako my všichni ani Aileen Gettyová si nemohla vybrat své rodiče. Pokud se rozhodla podpořit ty, kteří se snaží zastavit poškozování (planety - pozn. red.), patří jí za to dík,“ uvedl mluvčí organizace Just Stop Oil pro Seznam Zprávy s tím, že projekt financují mnohé nadace i jednotlivci.

CEF: Gettyová se do obchodu s fosilními palivy nikdy nezapojila

Gettyová ze svého domova v Kalifornii sleduje protesty po celém světě. „Je pravda, že před více než sto lety se moje rodina podílela na těžbě fosilních paliv v době, kdy jsme nevěděli to, co víme dnes: Že těžba a využívání fosilních paliv zabíjí život na naší planetě,“ řekla pro britský web The Times.

Tající ledovce mohou přinést další pandemii Příští pandemii by na svědomí nemuseli mít netopýři nebo ptáci, ale tající ledovce, naznačuje nový výzkum. Vědci upozorňují, že viry a bakterie, které byly po léta skryté pod nánosem ledu, mohou znovu ožít a nakazit divokou zvěř. Staré viry a bakterie mohou ožít. Vědci spojili tání ledovců s rizikem nákazy

„Řekla bych, že rušivý klimatický aktivismus je nejvíce podfinancovanou oblastí filantropie a obrovskou příležitostí. Na cokoli jiného než na rychlou a komplexní akci v oblasti klimatu nám nezbývá čas,“ řekla Gettyová, která je podle The Times „vyléčenou narkomankou, umělkyní a aktivistkou“. Na dotazy Seznam Zpráv Gettyová nereagovala.

Web The Times uvedl, že Gettyová dává peníze organizaci CEF, ta následně přispívá klimatickým aktivistům. Vnučka ropného magnáta tak nemá kontrolu nad konkrétními akcemi aktivistů. Podle CEF se Gettyová osobně do obchodu s fosilními palivy nikdy nezapojila. Společnost Getty Oil založil Jean Paul Getty v roce 1942 a rodina ji prodala v roce 1984.