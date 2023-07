Extrémní horka jako „nový covid“: Zůstaňte doma, slyší staří a nemocní

Extrémní vlna veder, která spaluje Itálii a zbytek jižní Evropy, donutila mnoho lidí zůstat v jejich klimatizovaných bytech či kancelářích. Pro mnoho starších lidí je ale izolace jediným způsobem, jak se chránit před extrémním horkem, které ohrožuje jejich životy. Vedro se tak pro ně stalo novým covidem, povšiml si list The New York Times . Dobrovolně zůstavují doma, aby se vyhnuli teplotám, které tlačí globální průměr na historická maxima.

Deník popsal doporučení, které teď Carlotta Antonelliová, osmadvacetiletá italská opatrovnice z Caritas, dává svým klientům: „Nikam nechoďte, je tam příliš horko a je to pro vás nebezpečné.“

Poradila to i Donatě Grillové, 75leté obyvatelce Říma. Překonala rakovinu, ale zdravotně na tom stále není nejlépe. A tak se drží doma.

Stejně jako během koronavirové pandemie jsou podle odborníků starší lidé nyní obzvláště zranitelní. Jak je pro ně horko nebezpečné, doložila vlna veder, která se v létě 2022 rozšířila po Evropě. Tehdy tvořili lidé ve věku 65 let a více přibližně 90 % úmrtí způsobených horkem. Současné predikce předpokládají podobný scénář.

Pro Itálii je to velké téma, protože země má nejvyšší průměrný věk ze všech evropských zemí. Přibližně 24 % Italů je starších 65 let a více než 4 miliony z nich žijí samy. Jen osmdesátiletých je v zemi téměř dvojnásobek co dvacetiletých. I proto téměř 30 % z 61 000 lidí, kteří loni v létě zemřeli na následky extrémních veder, byli Italové.