Fiala jede do Afriky. Ukáže, že to Česko umí v globální sféře, říká expert

„Moje vláda mění přístup k Africe. Je to světadíl s velkým potenciálem pro naše firmy. Chceme jim ještě více otevřít dveře na tamní trhy, proto tuto cestu absolvuji ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. České firmy mají ve světě velmi dobrý zvuk a Afrika je důležitým partnerem pro Česko, ale i pro Evropskou unii,“ uvedl k cestě premiér. České firmy chce podpořit při jednáních s představiteli afrických států.

Po dubnové cestě ministra vnitra Víta Rakušana (do Senegalu, Ghany a Rwandy) a červnové cestě ministra zahraničí Jana Lipavského (do Angoly a Zambie) je premiér už třetí člen vlády, který se letos na kontinent vydal. Fiala se zastaví v Etiopii, Keni, Nigérii, Ghaně a Pobřeží slonoviny.

Co by mohla cesta přinést, popsal pro Seznam Zprávy expert na Afriku Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů. „Do velké míry je dobře, že se dostáváme do fáze, kdy cesta po těchto zemích se stává normální součástí repertoáru mezinárodní spolupráce,“ říká.