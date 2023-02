Fiala odtajnil, kolik zbraní Česko dodalo Ukrajině

Fiala zmínil také pomoc spojenců, bez níž by Česko nebylo schopno dodávky Ukrajině poskytnout.

Podle Fialy na varšavském summitu skupiny B9 zazněla jednoznačná vůle dál podporovat Ukrajinu. Jednoznačná vůle a jasný názor na to, že Rusko v této válce nesmí zvítězit a nesmí dosáhnout svých cílů,“ řekl premiér.

Na otázku novinářů, zda se řeší i poskytnutí stíhaček Ukrajině, ale Fiala jasně neodpověděl. „O tom budeme, a budou státy, které takové možnosti mají, dál jednat, ale to, co je důležité a co odpovídá formátu tohoto setkání, je projevení vůle,“ řekl premiér. „Ukrajina bojuje za evropskou bezpečnost, a proto si zaslouží, abychom ji maximálním způsobem podporovali,“ dodal premiér.