Finále Eurovize sledovalo v Evropě 200 milionů lidí

Dnes to řekla mluvčí České televize Karolína Blinková. Podle Evropské vysílací unie (EBU), která sdružuje evropské rozhlasové a televizní stanice, se počet diváků letošního ročníku Eurovize blíží ke 200 milionům. Finále se živě vysílalo ve 40 zúčastněných zemích a bylo k vidění také na sociálních sítích YouTube a TikTok. Vítězem se stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra se skladbou Stefania. Český zástupce, skupina We are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou, skončil se skladbou Lights Off na 22. místě.