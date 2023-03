Francouzská opozice nesvrhla vládu, důchodová reforma je tak přijata

Penzijní reforma zahrnující zvýšení hranice odchodu do důchodu na 64 let dokončila cestu francouzským parlamentem poté, co opozice neuspěla ani s druhým návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Hlasování o důvěře navazovala na rozhodnutí vlády prosadit svůj plán bez souhlasu Národního shromáždění a neúspěch opozice znamená, že návrh reformy je nyní brán jako přijatý, informují francouzská média.