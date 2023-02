Přibývají hlasy o ruské ofenzivě. Podle amerických expertů Putin neuspěje

Kyjev očekává, že ruské síly posílí část mobilizovaných vojáků, kteří se dosud do bojů nezapojili. Ministr Reznikov prohlásil, že by Rusko mohlo nasadit až půl milionu povolaných mužů.

Zdroj neupřesnil, z jakého směru by měl být veden hlavní ruský úder. Podle expertů, které Novaja Gazeta cituje, by ruské jednotky nemusely útočit v první řadě z anektované části Donbasu a Krymu, ale mohly by se pokusit o ofenzivu v Záporožské oblasti nebo směrem na Volyň z území Běloruska.

„ISW nezpozorovalo žádné známky, že by ruské síly dostatečně obnovily svou bojovou sílu, aby porazily ukrajinské síly na východní Ukrajině a dobyly přes 11 300 kilometrů čtverečních neokupované části Doněcké oblasti, tedy více než 42 procent celkové rozlohy této oblasti, do března, jak údajně Putin svým vojskům nařídil,“ napsal institut.

Američtí experti už dříve odhadli, že ruská ofenziva by mohla vyvrcholit během dubnového období dešťů, ne-li dříve, aniž by dosáhla operačně významných výsledků. To by mohlo podle ISW vytvořit příznivé podmínky pro ukrajinské síly, kterých by mohly využít při vlastní protiofenzivě koncem jara nebo v létě po zařazení západních tanků do svých jednotek.