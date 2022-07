Gentleman, který měl charisma. Čech vzpomíná na setkání se zavražděným Abem

Expremiér Japonska Šinzó Abe v pátek podlehl zraněním poté, co ho postřelil útočník. Abe utrpěl hluboká zranění na pravé straně krku a také ránu, která zasáhla srdce. Příčinou smrti bylo vykrvácení, jak uvedl na tiskové konferenci jeden z lékařů.

Ano, měl jsem tu čest se s ním setkat jako tlumočník, byl jsem určitý čas v diplomatických službách a když jsem vystoupil, tak mě občas velvyslanectví využívalo jako tlumočníka. Naposledy, když tady byl bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, tak jsem fungoval jako hlavní tlumočník za českou stranu. To bylo poslední setkání s Abem, byl velmi sympatický, uměl vystupovat jako chlap, měl velmi precizně připravený projev i vystupování jako gentleman. Nebyl to nepříjemný politik, ale byl to člověk, který měl charisma.