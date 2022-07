Volby budou pokračovat, uvedl po vraždě Abeho japonský premiér

Šinzó Abe byl zavražděn ve víru předvolební kampaně do horní komory parlamentu. Smrt ho zastihla na mítinku ve městě Nara ve stejnojmenné prefektuře. V rámci návštěvy, kterou ohlásil na poslední chvíli (pozdě večer ve čtvrtek), přijel do města podpořit kandidáta za liberální demokraty. Stranu, kterou sám desítky let vedl.