Glosa: Biden odjel s prázdnou. Kromě „zemanovské“ medaile

Do pouštního království se nakonec minulý týden vydal v roli prosebníka.

A Saúdové mu svoji převahu dali řádně najevo . Na rozdíl od Izraelců na něj nečekali srovnaní na letišti, a když Biden v rozhovoru s korunním princem Muhammadem bin Salmánem zmínil vraždu novináře, vmetl mu MBS do tváře týrání vězňů v irácké věznici Abú Ghraíb i to, jak USA zametly pod koberec zabití palestinské novinářky Širín abú Aklahové.

Bidenovo klepnutí si pěstí s MBS (kvůli covidu nahradilo klasické podání ruky) označil vydavatel deníku The Washington Post za ostudné. „Tohle je ta odpovědnost, kterou jste sliboval po mé vraždě?“ napsala pak na profilu zavražděného Chášukdžího jeho snoubenka Hatice Cengizová.

Zklamaní tak mohli být i Izraelci – premiér Lapid sice mluvil o historické návštěvě, i on ale asi očekával víc než jen krok, o němž se už nějaký ten pátek spekulovalo. Server The Times of Israel ironicky poznamenal, že prezidentskou medaili, kterou si Biden během návštěvy převzal, dostal jen pár dní předtím i český prezident Miloš Zeman.