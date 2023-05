Glosa: Havel opět září na mezinárodní scéně. Jako protipól Putina

Co na to asi takový Lubomír Volný, politicko-byznysový snaživec, jehož museli vyrazit i z SPD, a který při každém výročí neopomene Havlovi okopávat kotníky, neboť výš nedosáhne? Na sedmé výročí Havlova úmrtí na svůj facebookový profil například napsal, že ho považuje za jednoho z největších vlastizrádců v dějinách České republiky.

„Václav Havel (a jeho specifická ideologie, pro kterou nemám lepší název než havlismus) byl absolutně jiný svět. Trh nazýval hokynářstvím, místo demokracie chtěl elitářskou postdemokracii, místo konzervatismu a tradičních hodnot prosazoval modernistické boření existujícího lidského řádu. Byla to spíše ozvěna francouzského jakobínství než britský konzervativní princip klasického liberalismu. Bylo to extrémní levičáctví,“ uvedl pro magazín Do Rzeczy.

„Neměli bychom s Rusy jednat nějakým zvláštním způsobem, jako by byli chromí a potřebovali speciální péči,“ citoval jej The Daily Telegraph . „Jen kvůli zachování dobrého partnerství nesmíme být k určitým věcem slepí a zaprodávat lidská práva za ropu a plyn,“ dodal.

Jaký to rozdíl oproti Miloši Zemanovi, který krátce před invazí na Ukrajinu nahlížel situaci svým klasickým tunelovým proruským viděním. Přesně týden před Putinovým napadením Kyjeva prohlásil: „Už před několika dny jsem řekl, že podle mého názoru žádná válka nebude. Protože Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď.“