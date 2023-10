Hamás má okolo 35 zajatců, vojáků i civilistů, tvrdí muž z Gazy

Radikální hnutí Hamás v sobotu ráno na území Izraele vypálilo tisíce raket. Ozbrojenci mezitím zničili bezpečnostní plot na hranici Pásma Gazy, do země infiltrovali letecky - na padákových kluzácích, i po moři - na gumových člunech. Komanda palestinských ozbrojenců pronikla do jižní části země, kde se střetla s izraelskými silami.

Překvapivý útok palestinského hnutí Hamás nebyl šokem jen pro Izraelce, ale i pro Palestince žijící v Pásmu Gazy. „Pro Izrael je to skandál, pokládají se za supermocnou zemi, ale to, co se dnes stalo, nás šokovalo a překvapilo, nikdy bychom si nepředstavovali, že brigády Kásam (vojenské křídlo hnutí Hamás, pozn. red.) mohou něco takového udělat,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy Fádí abú Šamala, pracovník neziskové organizace Just Vision a koproducent filmu Naila and the Uprising (Naila a povstání).