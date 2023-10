Video: Izraelská armáda nabírá zálohy, mezi prvními se přihlásil expremiér

Bývalý izraelský premiér Naftali Bennett se připojil k armádě. Jak píše list The Jerusalem Post , záběry Bennetta u vojenského skladu se objevily jen pár hodin poté, co Izraelské obranné síly (IDF) v reakci na teroristický útok na Izrael ze strany palestinské islamistické skupiny Hamás oznámily rozsáhlý nábor záloh.

O softwarovém inženýrovi Bennettovi slyšeli Izraelci poprvé v roce 2005, kdy prodal vlastní startup za 145 milionů dolarů. Po byznysu se vrhl do politiky a pravicové smýšlení ho přirozeně zaválo k Netanjahuovi. Bennett se stal na dva roky šéfem Netanjahuovy kanceláře, to bylo ovšem v době, kdy byl „Bibi“ v opozici.

Když pak v roce 2018 pořádali Palestinci velký pochod v Gaze a množství lidí se snažilo překročit ostře střeženou izraelskou hranici, Bennett vyzval vojáky, aby zabili každého, kdo přejde hranici. Na otázku, co mají vojáci dělat, pokud by šlo o děti, odpověděl: „Nejsou to děti, jsou to teroristé. Ohlupujeme sami sebe. Vidím ty fotografie.“